Милиция Витебска разыскивает мужчину и женщину, совершивших кражу в магазине «Мила»

Железнодорожным РОВД Витебска устанавливаются личности мужчины и женщины, которые подозревается в мелком хищении совершенном 15 февраля в магазине «Мила» в ТЦ «Марко Сити».

Если вы узнали их просьба сообщить по телефону 102 либо связаться с администрацией группы или обратиться в любой отдел милиции. Анонимность гарантируется.

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