Судят рецидивиста «с патологическим везением» за убийство авторитета в Витебской области

Признаться в содеянном заставила приобретенная вера в Бога.

В понедельник, 17 февраля, Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении самого дерзкого и известного преступника Беларуси по обвинению в убийстве криминального авторитета в 2008 году в Витебской области.

Ранее неоднократно судимого Сергея Богдашова обвиняют по пункту 8 части 2 статьи 139 (убийство с целью скрыть совершенный им вооруженный разбой и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

Сыщики уголовного розыска не раз называли Богдашова очень дерзким и преступником «с патологическим везением». По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.

Напомним, Сергей Богдашов долгое время промышлял кражами, попутно собирая внушительный арсенал оружия — обрез, пара пистолетов, автомат Калашникова, детонаторы. Иногда он пускал оружие в дело. 8 июня 2007 года он ограбил заправку в Узденском районе. По его словам, сотрудница заправки вцепилась в него, и для того, чтобы женщина его отпустила, он ударил ее рукояткой пистолета по голове. В этом преступлении Богдашов признался только в прошлом году.

Оружие Богдашов всегда покупал у одного и того же человека, авторитета из группы «Поселковых». В 2007 году в какой-то момент ему показались подозрительными вопросы продавца. Богдашов решил вывезти авторитета в укромное место и допросить с пристрастием, но допрос закончился смертью продавца оружия.

Кстати, на счету 41-летнего мужчины несколько удачных побега. Первый произошел в мае 2009 году, когда Богдашову удалось ускользнуть практически из зала суда в Жодино — его должны были судить за кражу, угон автомобиля и подделку документов. А поскольку эти преступления было далеко не первыми — за вором числилось около 30 криминальных эпизодов, и молодчику «светило» около 10 лет колонии.

Однако суда Богдашов решил не дожидаться: находясь в помещении для содержания обвиняемых, он взял в заложники начальника ИВС Жодинского городского отдела милиции, вырвав у него пистолет. Таким образом преступнику удалось скрыться. По некоторым данным, уже на следующий день сообщники помогли ему уехать в Россию и обосноваться в Пскове. На новом месте жительства он занялся старым промыслом — воровством.

За «голову» самого преступника было объявлено вознаграждение, к поискам подключился Интерпол, но все попытки не увенчались успехом.

«Неуловимого» Богдашова удалось задержать в 2010 году, когда он возвращался с очередного дела после налета на коттедж в Псковской области. Перелезая через забор, он зацепился за металлический штырь, сильно поранил ногу, которую ему потом ампутировали.

Что касается нынешнего суда и обвинения, то Богдашов заявил, что стал верующим человеком, и это подвигло его рассказать о всех грехах.

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