Когда в Витебске построят ледовый дворец

В Витебске в ближайший год построят ледовый дворец. Об этом сообщил Василий Захаревич на заседании коллегии управления спорта и туризма облисполкома.

Заседание проходило в Витебском училище олимпийского резерва.

Во время итоговой коллегии начальником управления спорта и туризма Витебского облисполкома Василием Захаревичем было отмечено, что в Витебской области в ближайший год будут введены в строй и отремонтированы разные спортивные объекты, сообщает vitbichi.by

— В Витебске за деньги инвестора будет построена вторая ледовая арена, планируется провести ремонт в СДЮШОР «Комсомолец», что позволит запустить там бассейн, обновление ждет и училище олимпийского резерва. В Городке займемся модернизацией лыжероллерной трассы, — отметил Василий Захаревич.

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