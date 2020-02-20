В России признали невиновным и освободили из-под стражи священника Николая Киреева, которого в суд Витебска приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы за сутенерство.

Ленинградским областным судом Николай Киреев был полностью оправдан и освобожден из-под стражи, сообщила пресс-служба Выборгской епархии РПЦ.

В сообщении указывается, что поддержку «ложно обвиненному» Николаю Кирееву оказали Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и правящий архиерей Выборгской епархии епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Как мы уже сообщали, иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николай Киреев судом Железнодорожного района Витебска был признан виновным в попытке вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух девушек для занятия проституцией. Священника-сутенера осудили на пять с половиной лет лишения свободы. Апелляция была отклонена областным судом, приговор вступил в силу 30 января 2018 года.

Священнику тогда было предъявлено обвинение по части 1 статьи 14, части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на организацию и использование занятия проституцией). С момента задержания обвиняемый находился под стражей.

Напомним, по данным следствия, 39-летний мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в Интернете с двумя жительницами Витебска. Когда Киреев получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в городе Санкт-Петербурге, 3 августа он прибыл в Витебск с целью доставки женщин в Российскую Федерацию. Проведя несколько бесед с 20-летней и 30-летней женщинами и договорившись об их вывозе, в 19 часов 30 минут мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус сообщением «Витебск-Санкт-Петербург» вблизи дома 2 по улице Космонавтов в Витебске.

13 августа 2019 года в связи с амнистией срок наказания Кирееву уменьшили на один год.

22 августа 2019 года батюшку-сутенера экстрадировали в Россию, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

На свободу Николай Киреев вышел 30 января 2020 года.

Таким образом, с момента задержания в Витебске в 2017 году Киреев отсидел 2,5 года вместо положенных 5,5 лет.

Теперь Николай Киреев находится на лечении и общается с журналистами. Надо полагать, совсем скоро российский священник-сутенер сможет продолжить делать свою карьеру в России, в лоне Русской православной церкви.

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