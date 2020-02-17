В России священник назвал женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками». Таким мнением священник поделился на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

По его мнению, женщины, которые сожительствуют с мужчинами без заключения брачного союза, не понимают, что такое брак.

Дмитрий Смирнов считает, причина, по которой мужчины не торопятся жениться, заключается в неуважении «гражданских жен».

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал Дмитрий Смирнов.

По мнению протоиерея, мужчины, которые живут в гражданских браках, к женщинам относятся как к «временной утехе», мол, если бы такие мужчины уважали женщин, они бы на них женились, передаёт «Интерфакс».

В Синодальной отделе по взаимоотношениям с общественностью и СМИ сообщили, что протоиерей Смирнов не хотел своим высказыванием опорочить женщин, живущих вне официального брака. Пресс-служба РПЦ утверждает, что священник таким образом упрекает мужчин, которые делают женщин жертвами своей безответственности. Хотя, клеймо «бесплатных проституток» Дмитрий Смирнов поставил именно на женщин.

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