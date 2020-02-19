В Беларуси планируется строить больше жилья, отапливаемого электричеством. Меньше всего — в Витебской области

В 2020 году в Беларуси будут введены в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья. Часть строящихся домов будет оснащена электрическими системами отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Меньше всего такого жилья (11,3 тысячи квадратных метров) будет возведено в Витебской области. Больше всего — в Минской области — 37,8 тысячи квадратных метров. В столице построят 21,3 тысячи квадратных метров отапливаемого электричеством жилья. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ольгу Верамей.

— Электродома в первую очередь стоит возводить там, где отсутствуют традиционные системы теплоснабжения либо их мощность недостаточна, а значит, нет возможности подключения к ней. Однако в любом случае прежде чем принимать решение о строительстве дома, отапливаемого с помощью электроэнергии, изучаются технические возможности и условия, чтобы определить, насколько это экономически целесообразно, — отметила Ольга Верамей. Она уточнила, что ведомство будет делать максимум, чтобы стоимость жилья с применением электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения была не дороже обычного. При этом, ожидается, что эксплуатация домов, оснащенных электрическими системами отопления и горячего водоснабжения, будет обходиться дешевле, чем обычных.

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