За сутенера Киреева хлопотали Патриарх Кириилл и прокурор Ленинградской области. Он отпущен на свободу, но не оправдан

В России в действиях священника-сутенера Николая Киреева не нашли состава преступления. Так, говорится в постановлении апелляционной инстанции. При этом суд даже не рассматривал вопрос виновности Киреева. Преступника отпустили на свободу не потому что он не виновен, а потому что сутенерство в России не является тяжким преступлением.

При этом преступник не не был осужден российским судом за свои преступления потому, что совершал их на территории другой страны — Беларуси.

«Оправдательный приговор в отношении Киреева не выносился… Он не мог быть осужден или оправдан по законодательству Российской Федерации, поскольку совершил преступление на территории Республики Беларусь. В данном конкретном случае решался вопрос лишь об исполнении решения на территории России», — сообщила заместитель председателя Ленинградского областного суда Елена Волкова.

После вмешательства в дело прокурора Ленинградской области 12 февраля священника-сутенера Киреева освободили из исправительной колонии, сообщает «Интерфакс».

Фактически, российская юстиция закрыла глаза на преступления Киреева, ведь он не был признан виновным в содеянных преступлениях и не понес наказания. Таким образом, сутенер не только чист перед законом России, но может и дальше заниматься своим ремеслом.

Ленинградский суд разъяснил, что в соответствии с частью 1 статьи 472 УПК РФ, если при рассмотрении обращения о передаче гражданина России, осужденного за границей, российский суд приходит к выводу, что в России деяние, за которое осужден российский гражданин, не является преступлением, суд должен отказать в признании приговора. Таким образом, заключает суд, «в соответствии с нормами законодательства РФ, в действиях Киреева состав преступления отсутствует», сообщает Интерфакс.

Напомним, что экстрадиция в Россию Киреева предполагала отбывание им приговора Витебского суда на территории Российской Федерации. Российская сторона признала действие решения белорусского суда. Затем что-то изменилось и решение белорусского суда отменено.

При этом апелляционную жалобу Киреева в целом суд оставил без удовлетворения. Фактически, суд не отрицает, что преступления Киреев совершал. Более того, его преступления даже не рассматривались судом.

Впоследствии защите Киреева суд разъяснил, что решением областного суда отказано в признании приговора для исполнения на территории РФ, подчеркнув, что постановление не содержит решения о немедленном освобождении Киреева из-под стражи, поскольку юридически с момента отмены признания приговора он продолжает отбывать наказание, назначенное судом Беларуси.

Напомним, что недавно на сайте Выборгской епархии Русской Православной Церкви появилось сообщение, что священник Николай Киреев, приговоренный в Витебске за попытку вывезти в Санкт-Петербург двух девушек для занятия проституцией, оправдан Всеволожским судом. А все обвинения, выдвинутые против мужчины, названы ложными.

Вчера сообщение на сайте Выборгской епархии РПЦ было изменено. Фраза «освобожден из-под стражи» было заменено на «оправдан Ленинградским областным судом и освобожден из-под стражи».

Также обновленный текст сообщает, что «Ленинградский областной суд апелляционным постановлением от 30 января 2020 г. постановил: «В признании приговора суда Железнодорожного района г. Витебска Республики Беларусь от 14 ноября 2017 года в отношении Киреева Николая Анатольевич — отказать, постановление Всеволожского городского суда Ленинградской области от 27 декабря 2018 г. — отменить»»

При этом в официальном сообщении Ленинградского облсуда говорится, что оправдательный приговор в отношении священника не выносился. Возникает удивительный прецедент — виновного в сутенерстве выпустили на свободу без отбывания установленного судом наказания. Более того, у него не будет даже судимости. Фактически, он чист перед законом.

В массовом порядке российские СМИ защищают сутенера. «Женщин с пониженной социальной ответственностью» называют девушек, завербованных «святым отцом» для занятия проституцией.

Также российские СМИ сообщают что за сутенера хлопотал Патриарх Кириилл и прокурор Ленинградской области.

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