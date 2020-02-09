4300 новых квартир построено в Витебской области в 2019 году

В 2019 году в Витебской области введено в эксплуатацию 326 тыс квадратных метров жилья. Более трети жилья построено с господдержкой.

За минувший год организациями всех форм собственности построено 4,3 тыс новых квартир. Всего в Витебской области введено в эксплуатацию 326 тыс квадратных метров общей площади жилья, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

Для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за 2019 год было введено в эксплуатацию 158 тыс квадратных метров общей площади, что составило 48,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 125,2 тыс квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 67 тыс квадратных метров общей площади жилья, что составило 20,5% от общего ввода по области.

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