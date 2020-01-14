Витебская область — последняя. Утвержден план по строительству жилья 2020

Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2019 года №969 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Всего в 2020 году планируется ввести 4 млн кв.м жилья. В Витебской области будет построено всего 335 тыс. кв.м. жилья. Это самый низкий показатель по республике. План для Минской области — 1,12 млн кв.м, Брестской — 650 тыс. кв.м, города Минска — 630 тыс. кв.м, Гомельской области — 485 тыс. кв.м. В Гродненской области запланирован ввод 415 тыс. кв.м, в Могилевской — 365 тыс. кв.м., сообщает БелТА. В 2021 году планируется ввести по Беларуси 3,5 млн кв.м жилья.