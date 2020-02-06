Завершено строительство участка Полоцкого путепровода над железнодорожными путями. Фото

Строители завершили один из самых сложных этапов возведения Полоцкого путепровода в Витебске, соединив части моста над железнодорожными путями.

Планируется, что длина будущего моста составит более 400 м. На путепроводе будут две полосы в обе стороны и трамвайные пути.

Стоимость моста составляет Br100 млн, в этом году собираются освоить Br60 млн.

Полоцкий путепровод — главный объект города, который возводится к областным «Дажынкам», об этом корреспонденту Белта сообщили в ОАО «Мостострой».

Непривычно теплая зима способствует строительству моста. К монтажу железобетонных балок (одна весит около 40 т) над путями удалось приступить на 2-3 недели раньше планируемых сроков.

В сторону улицы Ленинградской пролетные строения уже соединены. «Осталось замкнуть два пролета съезда на улицу Титова. Планируем в марте завершить монтаж всех пролетных строений моста», — отметил заместитель директора филиала МСУ №5 ОАО «Мостострой» Александр Максимович.

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