Польша начала бесплатно выдавать шенгенские визы белорусским детям

С февраля Визовый центр Польши начало выдавать бесплатные шенгенские визы белорусским детям. Эта льгота будет действовать как минимум до июня 2020 года, пока не ратифицировано соглашение об упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью.

На сайте Визового центра Польши опубликована информация о том, что граждане Беларуси в возрасте от 6 до 18 лет, которые подают визовые анкеты в консульских отделах Польши или визовых центрах на территории Беларуси, освобождены от уплаты консульского сбора, пишет kp.by. Издание отмечает, что ранее Польша выдавала визы бесплатно лишь детям до 6 лет. Шенгенские визы для белорусских детей в возрасте от 6 до 12 лет стоили 35 евро, старше 12 лет — 60 евро. Теперь все изменилось.

— Это действительно так, мы временно отменили консульский сбор для детей — граждан Беларуси до 18 лет, — подтвердили в Консульском отделе посольства Польши в Минске. — Это правило будет действовать до тех пор, пока не ратифицировано соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Напомним, соглашение, по которому шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро, было подписано в январе. Чтобы оно начало действовать, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси. Ожидается, что это произойдет не раньше июня 2020 года. А пока визы для белорусских граждан старше 18 лет стоят 80 евро.