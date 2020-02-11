Витебская область задолжала $6,5 млн по страховым взносам. ФСЗН обнародовал список должников

На сайте ФСЗН размещены списки плательщиков обязательных страховых взносов, которые имеют самые большие суммы просроченной задолженности.

Речь идет о долгах государственных организаций и частных фирм по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Республики Беларусь согласно данным формы ведомственной отчетности 4-фонд (Минтруда).

В списки включены плательщики обязательных страховых взносов, которые ведут деятельность и не находятся в стадии ликвидации (банкротства). ФСЗН отобрал тех должников, чья сумма долга превышает 100 рублей.

Списки должников по уплате страховых взносов

Опубликованы списки плательщиков обязательных страховых взносов, которые имеют самые большие суммы просроченной задолженности, на сайте ФСЗН сообщают Naviny.by

Информация приведена по состоянию на 1 января 2020 года.

«Витебский Курьер» подсчитал сколько должна область по платежам в бюджет в ФСЗН.

Так, в Витебской области насчитывается 256 должников. Наибольший просроченный долг среди плательщиков обязательных страховых взносов числится за унитарным предприятием «Мерецкие», которое зарегистрировано Глубокском районе. Сумма долга предприятия составила Br1 441 210,21.

На втором рейтинга расположился ОАО «Глубокский комбикормовый завод», который накопил долг в размере Br1 154 309,80.

Замыкает ТОП-3 Государственное предприятие «Устье» НАН Беларуси» с долгом Br777 651,89. Общая сумма долгов главных должников Витебской области составляет Br13 551 288,29 (эквивалентно более чем $6,5 млн.).