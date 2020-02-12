Новорожденная малышка получила сотрясение головного мозга и перелом черепа

Решением координационного совета Первомайского района не единожды пострадавшая девочка признана находящейся в социально опасном положении и с семьей начата профилактическая работа.

В ОВД Первомайского района Витебска поступило сообщение из областной больницы о том, что бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован ребенок. Девочка 2019 года рождения с сотрясением головного мозга и переломом черепа попала в реанимацию.

По словам родителей, травма была получена в результате несчастного случая, когда отец взял ребенка на руки и стал укачивать. Внезапно у него случилась судорога, руки непроизвольно разжались, и маленькая девочка упала на пол с высоты человеческого роста, – сообщают «Витьбичи».

После улучшения состояния ребенок был выписан из стационара. Родители были предупреждены о необходимости особо тщательного ухода за новорожденной, исключения травмирующих ситуаций и ответственности за несоблюдение указанных требований.

Однако вскоре из больницы вновь проступило сообщение о том, что с диагнозами повторная закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости, правой теменной кости, ушиб мягких тканей лобной области справа доставлена та же девочка, якобы упавшая с кровати на пол во время игры с отцом.

Очевидно, что родителями не осуществляется уход за новорожденным ребенком, рекомендации врачей и педагогов не соблюдаются, что влечет угрозу жизни и здоровью ребенка. Как следствие, начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района вынесено предписание о проведении социального расследования по указанным фактам и принятии надлежащих мер.

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