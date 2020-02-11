Розничная цена на сахар была завышена в Витебске — Госконтроль

Комитетом государственного контроля Витебской области установлено, что не всеми субъектами хозяйствования при формировании розничных цен на социально значимые товары соблюдались установленные предельные максимальные торговые надбавки.

В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле находится ход исполнения поручения Президента Республики Беларусь по недопущению роста цен на товары и услуги.

Результаты проведенного в январе 2020 г. мониторинга по вопросу изучения ценовой ситуации на потребительском рынке г.Витебска показали, чтоне всеми субъектами хозяйствования при формировании розничных цен на социально значимые товары соблюдались установленные Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) предельные максимальные торговые надбавки, сообщается на сайте КГК.

Так, с 01.10.2019 действует временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический, реализуемый на территории республики,путем установления предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Однако в одном из магазинов Витебска специалистами КГК выявлено, что при формировании розничной цены на сахар была применена торговая надбавка в размере 20% в результате чего розничная цена на сахар была завышена: установлена в размере 1,61 руб., тогда как с учетом требований законодательства не должна была превысить 1,54 руб.

Еще в двух магазинах Витебска, сообщили в КГК, предельные максимальные торговые надбавки на сахар были превышены на 10% и 4%. Также в этих торговых объектах были превышены в 2 раза (50%) и на 5% (30%) соответственно предельные торговые надбавки на крупу гречневую, которая действовала с 01.11.2019 по 29.01.2020 в размере не выше 25% (с учетом оптовой надбавки).

Данное правонарушение влечет административную ответственность в виде наложения штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуальные предприниматели или юридические лица – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством (ч.2 ст.12.4 КоАП).

По результатам проведенных Комитетом госконтроля контрольных мероприятия всем вышеуказанным субъектами хозяйствования направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений. Ход их исполнения взят на жесткий контроль.

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