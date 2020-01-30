КГК: почти половину домов в Витебской области возводили с переносом сроков сдачи

Комитет госконтроля Витебской области привлек ряд должностных лиц застройщиков и подрядчиков к административной ответственности за срывы сроков сдачи жилья. По результатам рассмотрения обращений дольщиков Комитетом области виновные лица застройщиков и подрядчиков привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе КГК.

В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле находится выполнение поручений Главы государства по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, возводимых с превышением нормативных сроков строительства. В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле находится выполнение поручений Главы государства по вопросу ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, возводимых с превышением нормативных сроков строительства.

В рамках контроля за их исполнением выявлено, что на 01.01.2020 в области отсутствуют многоквартирные жилые дома, возводимые с превышением нормативных сроков строительства. Также Витебской областью по итогам 2019 года обеспечено выполнение задания, установленного Правительством, по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов: введено 326 тыс. кв. м жилья при задании 325 тыс. кв. м. Вместе с тем застройщиками по-прежнему допускаются случаи приостановки строительства и переноса сроков ввода жилых домов, что влечет за собой затягивание сроков строительства.

Так, в 2019 году в области велось строительство 72 многоквартирных жилых домов, из которых 50 домов введены в эксплуатацию. Приостановка строительства и перенос ввода в эксплуатацию производились в отношении 34 домов, или практически каждого второго. При этом по отдельным домам приостановление строительства производилось неоднократно.

Основной причиной приостановки и переноса сроков завершения строительства является недостаток финансирования, в том числе из-за неукомплектованности объектов участниками долевого строительства, на которую приходится почти половина случает приостановок.

При этом отдельными застройщиками надлежащая организация работы с гражданами по внесению изменений в договоры долевого строительства в части изменения срока строительства не обеспечивалась, что порождало обоснованные жалобы граждан. По результатам рассмотрения обращений дольщиков Комитетом области виновные лица застройщиков и подрядчиков привлечены к административной ответственности.

Вопрос безусловного исполнения поручений Главы государства по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в пределах нормативного срока строительства остается на контроле в Комитете государственного контроля Витебской области.

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