КГК: почти половину домов в Витебской области возводили с переносом сроков сдачи

Основной причиной приостановки и переноса сроков завершения строительства является недостаток финансирования, в том числе из-за неукомплектованности объектов участниками долевого строительства, на которую приходится почти половина случает приостановок.
При этом отдельными застройщиками надлежащая организация работы с гражданами по внесению изменений в договоры долевого строительства в части изменения срока строительства не обеспечивалась, что порождало обоснованные жалобы граждан. По результатам рассмотрения обращений дольщиков Комитетом области виновные лица застройщиков и подрядчиков привлечены к административной ответственности.
Вопрос безусловного исполнения поручений Главы государства по вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в пределах нормативного срока строительства остается на контроле в Комитете государственного контроля Витебской области.
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