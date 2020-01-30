Вадим Зарянкин назначен новым председателем Витебского горисполкома. Что известно о мэре Витебска?

Новым председателем Витебского горисполкома назначен Вадим Владимирович Зарянкин.

На посту он сменил Виктора Николайкина, который занимал должность 10 лет, с 2009 по 2019 год. Напомним, в ноябре прошлого года Виктор Павлович был избран депутатом Палаты представителей, нижней палаты белорусского парламента.

«Витебский курьер» выяснил, что известно о новом мэре Витебска Вадиме Зарянкине.

Факты биографии председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина

Вадим Владимирович родился в деревне Бель Дубровенского района Витебской области в 1963 году.

В 1985 году Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Продолжил образование в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление», которую окончил в 2008 году.

Вадим Зарянкин работал старшим экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия Лиозненского райисполкома.

Был комсомольским работником. С 1986 по 1992 годы занимал различные должности в Лиозненском районном комитете ЛКСМБ и Витебском областном комитете ЛКСМБ.

С 1992 по 1995 годы был главным экономистом совхоза «Витебский» Витебского района.

С 1995 года Вадим Владимирович трудился на различных должностях в Витебском райисполкоме. Он работал юрисконсультом, заведующим правовым сектором, заведующим отделом информации Витебского райисполкома, замес­тителем директора по экономике и правовым вопросам ИПММП «Энергокомплект», специалистом, управляющим делами, замес­тителем председателя по экономике Витебского райисполкома.

С 2002 года Вадим Зарянкин работал в Комитете государственного контроля Витебской области, где занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления, начальника управления контроля органов исполнительной власти и координации деятельности контролирующих органов.

С марта 2011 года Вадим Владимирович был назначен первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Витебской области. В ноябре 2014 года он назначен председателем КГК. За время деятельности на должности председателя КГК Витебской области Вадим Зарянкин добился значительных результатов. Например, благодаря рекомендациям Госконтроля в сфере ЖКХ сэкономлено более 4 млн рублей.

Вадим награжден нагрудным знаком «За добрасумленную працу» Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Виктор Николайкин хочет стать депутатом. Кресло мэра Витебска он занимал 10 лет

Виктор Николайкин, возможно, сменит пост председателя Витебского горисполкома. Кто станет новым мэром?