Этические правила для педагогов вводит Минобр. Чего опять хотят от учителей

Примерные этические правила педагогических работников опубликованы на сайте Министерства образования, сообщает БелТА.

Мотивировка введения новых требований к педагогам звучит так:

«Этические правила были разработаны, чтобы создать условия для благоприятной и безопасной образовательной среды, устойчивого развития учреждений образования».

«Свод общих требований, которые предъявляются к педагогам, независимо от занимаемой ими должности», — отмечается в сообщении, распространенном Министерством образования в СМИ.

Однако, позволим себе заметить, это не совсем так. Так называемые «этические правила», это не новый регламент, который необходимо соблюдать неукоснительно, по той причине, что документ испещрен абстрактными терминами. Например, что такое, «компетентность», «толерантность», «недоброжелательность», «ответственность», «справедливость» можно рассуждать не один год. Об этом написаны миллионы книг. Дискуссии по этим вопросам идут всю историю человечества. Возможно ли зафиксировать, например, абстрактный термин «справедливость» и официально ввести в «требования к педагогам»? Да и кто возьмется судить педагогов, будет ли вводиться соответствующий механизм расследования и наказания? Возможно при министерстве скоро появятся Этическая полиция милиция, Этический следственный комитет и Этический трибунал?

Ну, а если наказывать не планируют, то документ не имеет силы. Так зачем же он был создан? Неужели педагогам и без того не достаточно бумажек?

Создатели документа утверждают, что основу этических правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности. Однако эти «общечеловеческие принципы» сильно подвержены интерпретации. Некоторые этические концепции противоречат друг другу, поэтому требовать буквального исполнения всех этических концепций невозможно.

Особенно удивляет тот факт, что в Министерстве образования забыли о двустороннем характере педагогического процесса. Ведь «педагогический процесс – это целенаправленное взаимодействие педагога и обучающегося (воспитанника), при котором обучающийся (воспитанник) под руководством педагога усваивает созданные предшествующими поколениями богатства культуры», а ужесточение требований сегодня происходит только к одному из участников процесса — к педагогам. Но где же «обязательные для исполнения» правила для учеников? Без исполнения правил всеми участниками процесса он будет окончательно разрушен.

Пока «Этические правила педагогических работников» — это только проект, вынесенный на общественное обсуждение, которое продлится по 1 марта 2020 года. Министерство образования ждет замечания и предложения по корректировке указанных этических правил на электронный адрес mo329@minedu.unibel.by (с пометкой «Этические правила») до 1 марта 2020 года.

Все мы знаем, что в последнее время в системе образования происходит что-то неладное. К сожалению, в министерстве пошли по пути перекладывания ответственности с родителей и учеников на педагогов. Смогут ли педагоги выдерживать усиливающееся давление со стороны административного аппарата, учеников и их родителей и, вопреки всему, нести «разумное, доброе, вечное»? Или же мы потеряем свою систему образования и воспитания, за что будут расплачиваться следующие поколения?

Новорожденная малышка получила сотрясение головного мозга и перелом черепа