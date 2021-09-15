В Шумилино появилась скульптура с образом языческой богини

В Шумилино состоялось открытие скульптурной композиции «Берегиня леса».

Отметим, что древние славяне полагали, что Берегиня – это великая богиня, породившая все сущее.

В данном случае художественный образ скульптурной композиции заимствован, видимо, не из древних легенд и мифов, а непосредственно из мультфильма «Мавка. Лісова пісня», вдохновленного творчеством поэтессы и писательницы Леси Украинки и героиней «Берегиней леса».

Мероприятие приурочили ко Дню работников леса.

Композицию изготовил скульптор Иван Казак, используя для творчества прочный композитный материал. В высоту скульптура – 1,65 метра. Она расположена на въезде в Шумилино и стала настоящим украшением этого места, пишут «Витьбичи».