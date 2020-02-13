Милиция Витебска разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Екатерину Макаренко

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается без вести пропавшая 17-летняя Макаренко Екатерина Игоревна.

12 февраля около 8 часов утра она ушла из дома по направлению к школе и до настоящего момента домой не вернулась, на связь не выходит.

📝 Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 178 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза серо-зелёные, может носить очки в чёрной пластиковой оправе.

📝 Была одета: в бежевую шубу с опушкой длиной до колена и капюшоном, бежевые полуботинки без каблука на шнурках, тёмно-серое платье.

📝 При себе имела: сумку чёрного цвета с золотистой надписью, ноутбук в корпусе серебристого цвета.

Ранее без вести пропавшая девушка уже несколько раз уходила из дома. Правоохранители полагают, что Екатерина Макаренко может находиться вместе с 19-летним Даниилом Райторовским, гражданином России.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Макаренко, сообщите по телефонам:

📞 8 (0212) 36-83-60

📞 8 (0212) 35-83-60

📞 8 (029) 511-22-07

📞 8 (044) 717-31-33

📞 102