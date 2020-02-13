Витебское ГЖКХ отменило тендер 8 млн и объявило на 48 млн. По какой причине

Новый тендер ориентировочной стоимостью в 48 246 574 рублей на уборку и техническое обслуживание жилых домов объявило Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Ранее был объявлен тендер на значительно меньшую сумму 8 041 095 рублей. Почему так изменилась сумма?

Тендер, объявленный ранее на меньшую сумму, 12 февраля был отменен по формальным причинам — «в связи с выявленной ошибкой заказчика в части источника финансирования«. Впрочем, в новом тендере источником финансирования также указаны собственные средства, пишут «ННВ». Но в чем реальная причина увеличение суммы закупки услуг по уборке и техническому обслуживанию жилых домов?

Дело в том, что унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» приняло решение закупить жилищно-коммунальные услуги сразу на 5 лет — с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2025 года.

За 5-летний период на уборку вспомогательных помещений жилых домов Витебска и Витебского района ЖКХ планирует потратить 4 993 544 рублей. На техническое обслуживание домов будет потрачено 43 253 030 рублей.

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