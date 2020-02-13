Александр Лукашенко уволил Марианну Щеткину

Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Согласно постановлению главы государства Александра Лукашенко, Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению целей устойчивого развития. На эту должность назначен заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко.

В 2009-2017 годах Марианна Щеткина руководила Министерством труда и социальной защиты.

В 2015-м она выступила инициатором неоднозначного «налога для тунеядцев». В 2016-м Марианна Щеткина заявила, что в Беларуси повышение пенсионного возраста неизбежно.