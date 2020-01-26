У жителей Витебщины есть вопросы к работе ГАИ, ЖКХ и медиков

Жители Витебской области в 2019 году чаще всего обращались в областные и местные органы власти по вопросам работы милиции, ЖКХ и здравоохранения. Об этом сообщила на заседании Витебского облисполкома начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Илона Шульга.

За год в Витебской области поступило 37,6 тысяч обращений в органы власти. Наиболее часто витебчане обращались в УВД, особенно в ГАИ, УЖКХ. Менее популярными оказались руководящие органы учреждений здравоохранения, комитеты по труду, занятости и социальной защите, а также архитектуре и строительству. Написать жалобу помогают юристы и специалисты службы «Одно окно».

«В основном вопросы связаны с жилищным строительством, застройкой исторической части Витебска и центра Полоцка. Увеличились жалобы людей в сфере транспорта, что было связано с закрытием путепровода в Витебске и моста в Полоцке, оптимизации маршрутной сети. Были вопросы, связанные с нарушением движения общественного транспорта», — сказала Илона Шульга.

В ГАИ люди обращались, как правило, с претензиями к качеству автомобильных дорог, освещенности улиц, установке дорожных знаков и светофоров. Во многих случаях витебчане затрагивали темы нарушений правил парковки, обустройства дополнительных пешеходных переходов.

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб сказал, что в основном вопросы приходили жизненные и актуальные.

«К примеру, на пешеходном переходе в Витебске таксист сбил мальчика. Мы читаем комментарии родителей, что здесь нужно реагировать с технической точки зрения: по улучшению освещения улиц, ограничению скоростного режима», — пояснил он.

В прошлом году зафиксирован и рост обращений по работе здравоохранения. И витебчане обращались за решением конкретных проблем. Традиционными остаются вопросы содержания домов и дорог, оказания коммунальных услуг, благоустройства населенных пунктов, сообщает Белта. В последнее время подать жалобу стало проще.

Чаще всего в облисполком обращались жители Витебского, Оршанского, Полоцкого, Лиозненского, Сенненского, Дубровенского районов и Витебска.

Первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Кристина Поболь отметила, что граждане хотят справедливости и реагируют на равнодушие местной власти обращениями в вышестоящие инстанции, в том числе в Администрацию Президента. В прошлом году из Витебской области в Администрацию поступило 2330 обращений. По словам чиновника, это меньше, чем в других регионах, но больше, чем годом ранее.

Тем не менее, представитель Администрации Президента подчеркнула, что каждое четвертое обращение из Витебской области в Администрацию было повторным. На местах жалобы рассматриваются формально, не вникая в суть и не пытаясь найти решений, сообщила начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента.