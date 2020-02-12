«Третий роддом» в Витебске собираются закрыть к лету

Акушерское отделение Витебской больницы скорой медицинской помощи, которое витебляне называют «Третий роддом» закроют к лету по неофициальной информации.
Об этом сообщил коллективу начальник главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Юрий Деркач. Персонал роддома обещают трудоустроить, однако коллектив сомневается в исполнении обещаний. Об этом сообщат «Еврорадио» со ссылкой на свой источник.
Родильное родильное отделение рассчитано на более чем 100 мест. Как отметил врач акушерского отделения, «показатели неплохие, с области принимают рожениц».
По словам источника в других районах области также закрываются родильные отделения.
Информацию о закрытии «Третьего роддома» в Витебске подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи. Один из врачей сказал, что в коллективе паника. 170 человек переживают за свое будущее.
«Самое неприятное находиться в ожидании. Как нас обеспечат работой? У нас около 20 акушеров-гинекологов — это очень узкая специализация.
Обещали открыть гинекологическое отделении, могут перевести кого-то туда. Но когда врач проработал 15 лет в стационаре, ему идти в женскую консультацию? Да и заработная плата там ниже в два раза» — делится подробностями врач акушерского отделения Витебской БСМП.
Почему нельзя строить новый родильный дом, не закрывая старый? — задаются вопросом сотрудники учреждения.
Облисполком объясняет свои намерения низкой рождаемостью в регионе и желанием сэкономить бюджетные деньги. Прозвучала и такая причина: родильное отделение БСМП — в плохом состоянии.
Работники описывают родильное отделение как бедненькое, но чистенькое. Здание построили в семидесятых годах, с тех пор не ремонтировали — и не планируют. Чиновники предлагают другой вариант.
«Облисполком пообещал построить новый родильный дом на нашей же территории на протяжении трех-пяти лет и трудоустроить туда работников отделения. Сказали, что реконструкция нецелесообразна. Мол, это обойдется в 2-3 раза дороже, чем строительство нового родильного дома. Только мы не понимаем: почему бы не начать строительство, не закрывая родильное отделение? И вообще: нет веры в то, что родильный дом построят, тем более так быстро. В Полоцке вот построили только поля, никакого родильного дома нет и не планируется», — прокомментировал врач роддома.
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