«Третий роддом» в Витебске собираются закрыть к лету

По словам источника в других районах области также закрываются родильные отделения.

Информацию о закрытии «Третьего роддома» в Витебске подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи. Один из врачей сказал, что в коллективе паника. 170 человек переживают за свое будущее.

«Самое неприятное находиться в ожидании. Как нас обеспечат работой? У нас около 20 акушеров-гинекологов — это очень узкая специализация. Обещали открыть гинекологическое отделении, могут перевести кого-то туда. Но когда врач проработал 15 лет в стационаре, ему идти в женскую консультацию? Да и заработная плата там ниже в два раза» — делится подробностями врач акушерского отделения Витебской БСМП.

Почему нельзя строить новый родильный дом, не закрывая старый? — задаются вопросом сотрудники учреждения.

Облисполком объясняет свои намерения низкой рождаемостью в регионе и желанием сэкономить бюджетные деньги. Прозвучала и такая причина: родильное отделение БСМП — в плохом состоянии.

Работники описывают родильное отделение как бедненькое, но чистенькое. Здание построили в семидесятых годах, с тех пор не ремонтировали — и не планируют. Чиновники предлагают другой вариант.

«Облисполком пообещал построить новый родильный дом на нашей же территории на протяжении трех-пяти лет и трудоустроить туда работников отделения. Сказали, что реконструкция нецелесообразна. Мол, это обойдется в 2-3 раза дороже, чем строительство нового родильного дома. Только мы не понимаем: почему бы не начать строительство, не закрывая родильное отделение? И вообще: нет веры в то, что родильный дом построят, тем более так быстро. В Полоцке вот построили только поля, никакого родильного дома нет и не планируется», — прокомментировал врач роддома.

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