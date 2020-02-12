6 лет колонии общего режима за конфеты с наркотиками получила новополочанка

В октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления. Попробовав угощение, бармен почувствовал головокружение, а двум официанткам понадобилась помощь медиков.

Как оказалось, в составе конфет было наркотическое вещество. Конопля, кокосовое масло, какао, сахар и вода — таков был состав «волшебных» конфет. Новополочанка залила смесь в силиконовые формы и решила угостить ими знакомых, сообщает «Вектор ТВ«. Девушка была уверена, что после термообработки наркотическое вещество утратит свои свойства, однако просчиталась.

Как сообщила заместитель прокурора прокуратуры Новополоцка Елена Колосова, девушка признана виновной в том, что хранила без цели сбыта опасные психотропные вещества, а также в сбыте особо опасных психотропных веществ. С учетом всех обстоятельств дела (смягчающих и отягчающих) за конфеты с коноплей ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа.

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