Витебчанина будут судить за хранение и сбыт наркотиков и психотропов

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Первомайского района Витебска уголовное дело по обвинению 43-летнего местного жителя в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ с целью и без цели их сбыта, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Установлено, что мужчина не позднее 20 ноября 2019 года в состоянии, вызванном потреблением психоактивных веществ, приобрел без цели сбыта не менее 0,52 г гашиша, жидкость массой 2,11 г и объемом 2,0 мл с альфа-PVP, не менее 8,03 г марихуаны. Все вещества он хранил при себе и по месту жительства, пока их не изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщает Белта. Следствием было установлено, что он планировал продать особо опасные психотропные вещества в крупном размере. С этой целью вошел в состав группы, которая занимается незаконным сбытом запрещенных к обороту субстанций на территории Беларуси через интернет-магазин.

Мужчина получил сведения о месте расположения тайника с альфа-PVP в крупном размере массой не менее 36,79 г. После этого он забрал психотроп и подготовил его к незаконному сбыту: расфасовал, упаковал и выполнил другие действия, исключавшие его переработку.

Кроме того, обвиняемому инкриминировано то, что он с целью сбыта приобрел у неустановленного лица не менее 11,72 г пара-Метилэфедрона (мефедрон), что является крупным размером, а также неразделимую смесь веществ с 0,13 г альфа-PVP в составе. После этого мужчина хранил субстанции при себе, в тайнике и по месту жительства в Витебске.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий Х. по ч.1 и ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.