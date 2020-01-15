Темпы строительства Полоцкого путепровода в Витебске нарастают. Возводят последнюю опору

В Витебске продолжается строительство нового путепровода «Полоцкий». Движение по нему обещают открыть в этом году. Сейчас строители возводят последнюю опору Полоцкого путепровода, затем приступят к монтажу балки, которая соединит стороны моста, сообщает телекомпания «Витебск».
Строительно-монтажные работы осуществляет около 200 строителей. Чтобы выполнить весь объем работ их количество будет увеличено в полтора раза и составит 300 человек. Еще в августе 2019 на объекте работало 70 человек.
Проект предусматривает не только необычное уличное освещение, но и иллюминацию, подсветку моста. Близлежащий район тоже будет освещен: здесь появится более 100 фонарей.
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