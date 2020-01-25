Строительство Полоцкого путепровода идет по графику — прокуратура

Финансирование и строительство Полоцкого путепровода в Витебске идут по графику, сообщил журналистам прокурор Витебской области Вадим Сущинский.
Главным возводимым сейчас объектом в областном центре является Полоцкий путепровод. Его стоимость составляет Br100 млн, в этом году собираются освоить Br60 млн.
«Ввод путепровода планируется к областным «Дажынкам». По нашим данным, финансирование и работы идут по графику. Думаю, если ничего строителям не помешает, они вложатся в срок», — отметил Вадим Сущинский.
Полоцкий путепровод закрыли по требованию прокуратуры области в ноябре 2018 года по причине его аварийного состояния. После начала строительства ведомство ведет надзор за ходом работ.
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1 комментарий
Прикольно…прокуратура потребовала закрыть старый и курирует строительство нового.Означает ли это,что перемычка со Строителей на Билево ведется безнадзорно ?