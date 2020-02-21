Нас стало меньше. В Беларуси подведены итоги переписи населения

Национальный статистический комитет рассказал про первые результаты переписи населения 2019 года. По данным статистического комитета, население Беларуси составляет чуть более 9,4 млн человек больше женщин (53%). Более 7 миллионов белорусов живут в городах количество же сельского населения уменьшается.



Численность населения Беларуси, по данным текущего учета, на 1 октября 2019 года составляла 9 454 790 человек, а по данным переписи — 9 413 446 человек. «Разница небольшая: численность в сравнении с текущим учетом значительно не изменилась, нет большого расхождения. Разница в 41 тыс. человек касается, в основном, внешней миграции. Это те люди, что более года работают за границей, куда уезжают с семьями, которые при этом остаются в текущем учете. По регионам основное снижение — из-за внутренней миграции», — отметила Инна Медведева,председатель Национального статистического комитета.

Корректировка численности населения с помощью переписи показала прирост только в Минске и Минской области. Кстати, столица стала уже городом-двухмиллионником. Далее по численности идет столичный регион — свыше 1471 тыс. На втором месте по численности населения — Гомельская область с 1 млн 388 тыс. человек. Чуть меньше людей живут в Брестской области. Затем — Витебский регион, где численность составила 1 млн. 135 тыс. Меньше всего жителей в Гродненской и Могилевской областях, — чуть больше одного миллиона человек в каждом регионе.

«Прирост по Минску и области обусловлен тем, что в этих регионах выше уровень доходов, уровень жизни. Соответственно, сюда стремятся люди из других регионов», — добавила Инна Медведева.

Также среди переписанных лиц 20,5 тыс. иностранцев, которые в это время находились в Беларуси. Речь о тех гражданах, которые числятся как временно пребывающие: туристы, работники в служебных командировках и т.д.

Перепись проходила с 4 по 30 октября 2019 года, в ней, сообщила Медведева, приняло участие 95% населения страны.

— 22% прошли перепись по интернету, 28% — на стационарных мобильных участках, 48% — на дому, 2% отказались от участия в переписи, — уточнила Инна Медведева.

Подходы, которые применил Белстат, пользуются спросом у других стран. В частности, ими уже заинтересовались Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, передает Белта. «Кроме того, интернет-переписью заинтересовалось управление национальной статистики Великобритании. И запросило данные по интерфейсу, которые мы предоставили», — добавила Инна Медведева.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. В 2019 году респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Собранная информация — своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, населенных пунктах.

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