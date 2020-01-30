Рождаемость в Беларуси достигла исторического минимума с 1945 года

В 2019 году в Беларуси родился 87 851 ребенок, для сравнения, в 2018 году эта цифра была выше — 94 042 ребенка. И даже при этом, в прошлом году этот показатель считался самым низким за последние 13 лет. Не помогает ни рост пособий, ни трехлетний декретный отпуск, ни семейный капитал.

Даже в кризисные 90-е, без жилищной поддержки и высоких пособий, белорусы рожали больше детей, хотя зарплата в то время была на порядок ниже. Как сообщает газета со ссылкой на телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум», несмотря на существующую поддержку семей, уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м годом. При этом, для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше показателя 2,1.

Для сравнения, в 1990 году рождаемость в Беларуси составляла 142 167 человек, а 2015 стал рекордным для современной страны — было рождено 119 028 детей.

С 1 февраля вырастут пособия на детей в Беларуси

Изменен порядок досрочного использования семейного капитала

9 вопросов про декретный отпуск, размер пособия на детей до трех лет, материнский капитал, многодетных, детей-инвалидов и свободный от работы день