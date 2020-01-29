Изменен порядок досрочного использования семейного капитала

С 1 января 2020 года средства семейного капитала можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий. В связи с этим, Министерство архитектуры и строительства Беларуси утвердило обновленную инструкцию об использовании семейного капитала для улучшения жилищных условий. Обновленное постановление ведомства официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь средства семейного капитала могут быть использованы досрочно полностью либо по частям для решения жилищных вопросов следующими способами: строительство или реконструкция жилья в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства, а также строительство одноквартирного дома, квартиры хозяйственным или подрядным способом. Согласно новой инструкции, досрочно распорядиться семейным капиталом можно в целях покупки жилья, в том числе построенного по госзаказу, погашения задолженности по кредиту, предоставленному на строительство, реконструкцию или покупку жилья, а также выплату процентов по кредиту.

После 18 лет с даты рождения ребенка средства семейного капитала могут быть направлены на те же цели, что и при досрочном использовании. Плюс к этому деньги можно тратить на капремонт жилья, погашение задолженности по кредиту на капремонт и выплату процентов за пользование им, погашение займа, предоставленного организацией на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, сообщает Белта.

Для досрочного использования семейного капитала гражданин обращается в подразделение Беларусбанка с заявлением о досрочном распоряжении средствами, а также определенными документами (например, копией договора создания объекта долевого строительства, справкой о стоимости строительства жилья и т.д.).

Беларусбанк на основании заявлений перечисляет средства семейного капитала на счета юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. При этом банк не контролирует и не несет ответственность за нецелевое использование гражданами средств семейного капитала.

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