С 1 февраля вырастут пособия на детей в Беларуси

С 1 февраля в Беларуси вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Индексация связана с ростом среднемесячной заработной платы в стране за предшествующий квартал, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

С начала февраля размер ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с Br376,11 до Br405,48, на второго и последующих — с Br429,84 до Br463,4, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — с Br483,57 до Br521,33, поведали в министерстве.

Установленный размер пособия по уходу за ребенком будут действовать до 31 июля текущего года включительно. С 1 августа планируется пересмотреть размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

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