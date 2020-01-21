Названы три варианта пенсий для работающих в особых условиях белорусов

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Беларусь, Витебская область, деньги, Общество

Белорусы смогут выбирать между профессиональной или обычной трудовой пенсией. Об этом министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала в эфире «Беларусь 1».

Ирина Костевич

Фото: tut.by

Выбирать вид пенсии смогут те, кто работал в особых условиях труда и отработал не менее половины льготного стажа до 1 января 2009 года.

Министр назвала три варианта для работающих в особых  условиях:

  1. Выйти на пенсию на 5 лет раньше и получать профессиональную пенсию, а с достижением пенсионного возраста получать обычную пенсию,
  2. Доработать на особых условиях до общего пенсионного возраста и получать обычную и дополнительную профессиональную пенсию. Размер дополнительной пенсии определят по стажу накопления,
  3. Отказаться от дополнительной пенсии и работать  во вредных условиях за повышенную зарплату.

Отдельный фонд профессиональных пенсий начали формировать только с 2009 года, поэтому профессиональные пенсии оказались очень маленькими. По данным Федерации профсоюзов, около 20 тысяч белорусов угодили в «пенсионную ловушку»:  их пенсии за особые условия труда оказались намного меньше, чем планировалось.

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