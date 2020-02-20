Что будет с городским освещением в Беларуси. Итоги подвели в Полоцке

19 февраля в Полоцке прошла итоговая конференция проекта «ГорСвет» – «Уличное освещение в городах Беларуси: настоящее и будущее». Представлены результаты самой масштабной модернизации городского освещения в Беларуси.

Участники конференции узнали об основных моментах модернизации, как новое светодиодное освещение помогает городу экономить энергию, обсудили с экспертами текущую ситуацию и перспективы развития «умного освещения» в Беларуси.

В рамках мероприятия Полоцк, Брест, Береза и Глубокое подписали Декларацию о присоединении к новым целям Соглашения мэров по климату и энергии, чтобы и дальше вносить вклад в сокращение выбросов СО2.

В работе конференции приняли участие Дирк Шюбель, Глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь, Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета, Игорь Маркович, председатель Полоцкого районного исполнительного комитета.

– Европейский союз готов предоставлять дальнейшую поддержку для проведения реформ национальной политики в сфере энергетики, для продвижения энергоэффективности. С помощью международных финансовых институтов мы готовы оказывать помощь в виде стратегического инвестирования. Климатические изменения, энергоэффективность и ресурсоэффективность являются одними из приоритетов в предоставлении технической помощи, – отметил Дирк Шюбель.

Во время конференции были проведены панельные дискуссии об инновационных технологиях в городском освещении, о важности энергоэффективного освещения для устойчивого развития городов. Технические специалисты посетили выставку современного оборудования для модернизации уличного и декоративного освещения.

Также, у желающих была возможность послушать лекцию «Светодизайн в городской среде». Сергей Сизый, основатель и креативный директор студии светового дизайна LiDS, член международного союза светодизайнеров IALD, рассказал, как работает свет в городской среде, и представил анализ последних тенденций световой урбанистики.

В завершение конференции состоялось официальное открытие и демонстрация работы нового уличного и декоративного освещения и системы управления, установленных в рамках проекта «ГорСвет».

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