Почему в Витебской области снова включили отопление спустя 20 дней после окончания сезона

Всего через 20 дней после официального завершения отопительного сезона в Витебской области местные власти приняли решение временно возобновить подачу тепла в учреждения социальной сферы. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: резкое понижение температуры наружного воздуха ниже климатической нормы создало угрозу для здоровья самых уязвимых категорий граждан — детей, пожилых и пациентов лечебных учреждений.

С 5 мая 2025 года в Витебске, Полоцке, Новополоцке, а также в ряде районов области — Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Ушачском и Шумилинском — начался временный запуск системы отопления в социально значимые объекты. Об этом сообщает телеграм-канал ЖКХ Витебской области.

Речь идёт не о полном возвращении отопительного сезона, а о введении режима протапливания. Такой формат подогрева предусматривает включение отопления на ограниченное время и применяется исключительно при резких погодных колебаниях весной или осенью. Его цель — сохранить комфортный температурный режим в помещениях, где находятся дети, пожилые, больные и другие социально незащищённые категории населения.

Тепло временно подаётся в следующие учреждения:

детские сады;

школы;

медицинские и лечебно-профилактические учреждения;

дома-интернаты и социальные службы;

спортивные школы олимпийского резерва;

учреждения культуры — музеи, архивы, библиотеки;

гостиницы.

Решение о запуске тепла было принято на уровне местных органов исполнительной власти. Оно основывается на фактических погодных условиях, а не на календарных сроках. Среднесуточная температура воздуха в ряде районов опустилась ниже комфортных значений, что может привести к переохлаждению помещений, особенно ночью и в утренние часы.

Напомним, что завершение отопительного сезона в регионе было объявлено 15 апреля 2025 года — тогда установилась устойчивая тёплая погода. Однако возвращение прохлады во второй половине апреля и начале мая заставило коммунальные службы оперативно пересмотреть планы.

Практика временного обогрева в межсезонье не нова. Режим протапливания применяется ежегодно в разных регионах Беларуси и регулируется местными властями в зависимости от погодной ситуации. Он не означает круглосуточную работу отопления, но помогает сохранить нормальный микроклимат в учреждениях, где стабильная температура особенно важна.

Таким образом, возвращение тепла в мае — это вынужденная мера, продиктованная заботой о здоровье людей и реакцией на нестабильные погодные условия. В случае потепления отопление снова будет отключено.