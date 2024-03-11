12 марта в Витебске будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в некоторых административных зданиях и жилых домах

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12 марта, в Витебске с 04:00 до 22:00 будут временно прекращены отопление и горячее водоснабжение в нескольких административных зданиях и жилых домах.

Это связано с проведением строительно-монтажных работ в рамках проекта “Реконструкция участка тепловой сети от ПИ-трубопроводов в районе ТК-52Ц до ТК-55Ц со всеми ответвлениями до вводной арматуры в теплоузлах зданий по ул. Ленина, 36, ул. Маяковского, 1,3а, ул. Суворова, 3,4,16, ул. Крылова, 3/3а в г. Витебске”.

В результате этих работ отопление и горячее водоснабжение не будут доступны в некоторых административных зданиях, магазинах центральной части города и жилых домах.

Отопление и горячую воду отключат более чем в 100 объектах в центре Витебска

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