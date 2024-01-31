Отопление и горячую воду отключат более чем в 100 объектах в центре Витебска

31 января в центре Витебска более чем на ста объектах планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ по реконструкции участка тепловой сети филиалом “Витебские тепловые сети”.
Согласно схеме стройплощадки, реконструкция охватывает участок тепловой сети от ПИ-трубопровода в районе ТК-52Ц и ТК-55Ц, включая все ответвления до вводной арматуры в теплоузлах зданий на улицах Ленина, Маяковского, Суворова и Крылова.
В период с 8:00 до 22:00 отопление и горячее водоснабжение будут отсутствовать по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Грибоедова 20, 23, 25, 31, 33;
- ул. Грибоедова, 14;
- ул. Баумана, 7;
- ул. Доватора, 12 от, 14;
- ул. Комиссара Крылова, 3, 3а, 8;
- ул. Куйбышева, 9;
- ул. Янки Купалы, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Кутузова, 19, 21;
- ул. Кутузова, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 23, 19, 21;
- ул. Ленина, 46, 48, 50/6;
- ул. Политехническая 3;
- ул. Советская, 8;
- ул. Суворова, 2, 4, 5, 5а, 7/8, 8, 9а, 10, 13, 15, 18/10, 22, 48/8;
- ул. Чехова, 13/1, 15, 17, 17-1;
Административные здания:
- ул. Баумана, 20, 20г, 20д;
- ул. Суворова, 2, 3, 6, 12, 16, 20, 26, 28, 46;
- ул. Комиссара Крылова, 6, 7, 8, 5/11, 9;
- ул. Чехова, 4, 11/44, 12, 13а, 13-46, 19
- ул. Кутузова, 2а, 13;
- ул. Я.Купалы, 2,4,6, 17;
- ул. Ленина, 36, 40, 44/2, 48а, 50, 50/6;
- ул. Доватора 5,10-2;
- ул. Воскресенская площадь, 1;
- ул. Грибоедова, 12, 27;
- ул. Колхозная, 4,6;
- ул. Маяковского, 1, 3а;
- ул. Советская, 10а,18;
- ул. Политехническая, 5/18;
- ул. Толстого, 1, 3;
- пр. Фрунзе, 1.
“Витебскэнерго” приносит извинения за возможные неудобства и обещает провести работы в кратчайшие сроки. По данным синоптиков, 31 января в областном центре ожидается температура воздуха от +1 до +3 градусов Цельсия.
Отключение горячей воды в Витебске начнется раньше срока — полный график отключений