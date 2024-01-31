Отопление и горячую воду отключат более чем в 100 объектах в центре Витебска

31 января в центре Витебска более чем на ста объектах планируется отключение отопления и горячего водоснабжения. Это связано с проведением плановых ремонтных работ по реконструкции участка тепловой сети филиалом “Витебские тепловые сети”.

Согласно схеме стройплощадки, реконструкция охватывает участок тепловой сети от ПИ-трубопровода в районе ТК-52Ц и ТК-55Ц, включая все ответвления до вводной арматуры в теплоузлах зданий на улицах Ленина, Маяковского, Суворова и Крылова.

В период с 8:00 до 22:00 отопление и горячее водоснабжение будут отсутствовать по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Грибоедова 20, 23, 25, 31, 33;

ул. Грибоедова, 14;

ул. Баумана, 7;

ул. Доватора, 12 от, 14;

ул. Комиссара Крылова, 3, 3а, 8;

ул. Куйбышева, 9;

ул. Янки Купалы, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Кутузова, 19, 21;

ул. Кутузова, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 23, 19, 21;

ул. Ленина, 46, 48, 50/6;

ул. Политехническая 3;

ул. Советская, 8;

ул. Суворова, 2, 4, 5, 5а, 7/8, 8, 9а, 10, 13, 15, 18/10, 22, 48/8;

ул. Чехова, 13/1, 15, 17, 17-1;

Административные здания:

ул. Баумана, 20, 20г, 20д;

ул. Суворова, 2, 3, 6, 12, 16, 20, 26, 28, 46;

ул. Комиссара Крылова, 6, 7, 8, 5/11, 9;

ул. Чехова, 4, 11/44, 12, 13а, 13-46, 19

ул. Кутузова, 2а, 13;

ул. Я.Купалы, 2,4,6, 17;

ул. Ленина, 36, 40, 44/2, 48а, 50, 50/6;

ул. Доватора 5,10-2;

ул. Воскресенская площадь, 1;

ул. Грибоедова, 12, 27;

ул. Колхозная, 4,6;

ул. Маяковского, 1, 3а;

ул. Советская, 10а,18;

ул. Политехническая, 5/18;

ул. Толстого, 1, 3;

пр. Фрунзе, 1.

“Витебскэнерго” приносит извинения за возможные неудобства и обещает провести работы в кратчайшие сроки. По данным синоптиков, 31 января в областном центре ожидается температура воздуха от +1 до +3 градусов Цельсия.