В Витебской области выявили свыше 8 тысяч случаев незаконного выброса отходов

ЖКХ
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В 2024 году в Витебской области зарегистрировано более 8,1 тыс. случаев несанкционированного размещения отходов. За нарушения оштрафованы 89 человек на сумму свыше Br149 тыс., сообщили в областном комитете природных ресурсов.

Специалисты усилили контроль за стихийными свалками, особенно в лесных зонах, вдоль дорог, у водоемов и мест отдыха. Ведется работа по их ликвидации и предупреждению новых загрязнений.

В Витебской области выявили свыше 8 тысяч случаев незаконного выброса отходов
Фото Светланы Васильевой

Вместе с тем уровень переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе составил 43,9%. Для сбора отходов используется более 90 тыс. контейнеров, работают 197 пунктов приема вторсырья. В прошлом году предприятия ЖКХ приобрели более 4,7 тыс. новых контейнеров для частного сектора.

В области действуют три мусоросортировочных завода и девять линий сортировки. Раздельно собранные отходы отправляются на переработку, включая бумагу, картон, пластик и электроотходы. В Новополоцке переработано более 691 т изношенных шин.

Специалисты призывают жителей ответственно подходить к утилизации отходов, соблюдать экологические нормы и не допускать образования несанкционированных свалок.

мусор
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