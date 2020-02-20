Партию дорогих противовирусных лекарств пытались незаконно ввезти в Беларусь из Латвии

Партию дорогостоящих лекарственных средств пытались переместить без декларирования на территорию ЕАЭС в регионе деятельности Витебской таможни.

Транспортное средство Volvo следовало из Латвийской Республики на территорию ЕАЭС через автодорожный пункт пропуска «Урбаны» с крупной партией лекарственных средств. Согласно сопроводительным документам стоимость товара составила 219 тыс. долларов США. Об этом сообщили в Витебской таможне.

В ходе таможенного досмотра сотрудниками таможни выявлено, что помимо заявленного товара в грузовом отсеке автопоезда дополнительно перемещается порядка 611 коробок лекарственных средств, не указанных в товаросопроводительных документах. На обнаруженный товар документы для оформления таможенному органу предоставлены не были.

Таким образом, перевозчиком не были задекларированы лекарственные средства общей стоимостью более 418 тыс. долларов США. По данному факту таможней начат административный процесс по признакам совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере до 50 базовых величин на водителя-экспедитора, и до 30% от стоимости предмета административного правонарушения на фирму-перевозчика.

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