Правила ввоза товаров на территорию ЕАЭС разъяснили в Витебской таможне

Все чаще у жителей Беларуси возникают вопросы по поводу ввоза тех или иных товаров на территорию ЕАЭС.

Начальник отдела организации таможенного контроля Витебской таможни Иван Барсуков напомнил, что физические лица могут беспошлинно ввезти на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Беларусь товары на сумму, на превышающую в эквиваленте 500 евро и весом до 25 кг – при пересечении границы реже, чем 1 раз в 3 календарных месяца, и в эквиваленте до 300 евро и 20 кг – при пересечении границы чаще, чем 1 раз в 3 календарных месяца.

Иван Барсуков также отметил, что если стоимость и (или) вес перемещаемого товара превышает вышеуказанную норму беспошлинного ввоза, товары облагаются таможенными пошлинами и налогами по единой ставке 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения весовой нормы и (или) стоимостной нормы.

Однако, как и при ввозе любого товара для личного пользования, следует помнить о стоимостных и весовых нормах беспошлинного ввоза товаров. Об этом сообщили в Витебской таможне.

Более подробно с правилами пересечения границы можно ознакомиться на интернет-портале Государственного таможенного комитета customs.gov.by. В ответ на обращения граждан, Витебска таможня продолжает разъяснять правила ввоза товаров на территорию ЕАЭС.

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