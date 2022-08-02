Экс-главу «Приорбанка» приговорили к 3,5 годам колонии

Криминал
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Бывший председатель правления «Приорбанка» Сергей Костюченко, получил 3,5 года колонии по статье об уклонении налогов (ст. 243 УК). Общая сумма, с которой не платились налоги — 1 518 103,92 рубля.

Помимо лишения свободы в колонии усиленного режима, Костюченко приговорен к штрафу в размере 96 тыс. рублей и лишению на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Претензии к Костюченко возникли из-за системы накопительного страхования «Приорлайф», легальной схемы, которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

Вместе с бывшим главой «Приорбанка» осудили двух бизнесменов: они получили по 3 года лишения свободы, штраф на такую же сумму и запрет на занятие определенной деятельностью.

Костюченко занимал пост председателя правления «Приорбанка» с 1990 года. Информация о его задержании появилась в марте этого года.

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