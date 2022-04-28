«Приорбанк» прекращает работу бесконтактной оплаты Prior Pay

Санкции
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С 5 мая «Приорбанк» прекращает работу сервиса Prior Pay. Он больше не будет доступен для расчетов, а также для скачивания в магазине приложений Google Play.

Как альтернативу банк предлагает воспользоваться сервисами Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Mi Smart Band NFC. Они позволяют так же осуществлять расчеты смартфоном или умными устройствами.

Со временем «Приорбанк» обещает развить новые возможности для бесконтактной оплаты.

Напомним, что  ранее «Приорбанк» ввел комиссию для юридических лиц за хранение валюты на их счетах.

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