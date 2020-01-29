На 25% больше административных правонарушений пресекли Витебские таможенники за 2019 год

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Витебская область, Криминал, Наркотики

Всего за 2019 год сотрудниками Витебской таможни пресечено более 3,7 тысяч попыток нарушения законодательства. Количество выявленных дел об административных правонарушениях на 25% превышает уровень 2018 года, сообщили в пресс-службе Витебской таможни.

Витебская таможняВозбуждено 29 уголовных дел, как таможней, так и по таможенным материалам иными правоохранительными ведомствами области. В доход государства обращено предметов правонарушений на сумму более 2 млн. рублей.

Противодействие трансграничной преступности, а также защита внутреннего рынка от некачественной или небезопасной для потребителя продукции – вот одна из важнейших функций таможенных органов. В числе товаров, которые пытались незаконно переместить через границу страны: валюта, плодоовощная продукция по поддельным документам, транспортные средства по заниженной стоимости, насвай, а также опасные наркотические средства гашиш и «маковая соломка» в количестве 148 кг.

Уже сегодня таможенниками поставлены задачи на 2020 год: эффективное пресечение правонарушений с гарантией высокой степени контроля и объективности.

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