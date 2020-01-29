На 25% больше административных правонарушений пресекли Витебские таможенники за 2019 год

Всего за 2019 год сотрудниками Витебской таможни пресечено более 3,7 тысяч попыток нарушения законодательства. Количество выявленных дел об административных правонарушениях на 25% превышает уровень 2018 года, сообщили в пресс-службе Витебской таможни.

Возбуждено 29 уголовных дел, как таможней, так и по таможенным материалам иными правоохранительными ведомствами области. В доход государства обращено предметов правонарушений на сумму более 2 млн. рублей.

Противодействие трансграничной преступности, а также защита внутреннего рынка от некачественной или небезопасной для потребителя продукции – вот одна из важнейших функций таможенных органов. В числе товаров, которые пытались незаконно переместить через границу страны: валюта, плодоовощная продукция по поддельным документам, транспортные средства по заниженной стоимости, насвай, а также опасные наркотические средства гашиш и «маковая соломка» в количестве 148 кг.

Уже сегодня таможенниками поставлены задачи на 2020 год: эффективное пресечение правонарушений с гарантией высокой степени контроля и объективности.

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