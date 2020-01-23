В 4 раза увеличилась экономическая эффективность досмотрового комплекса Витебской таможни

Экономическая целесообразность эксплуатации инспекционно-досмотрового комплекса в регионе деятельности Витебской таможни за год выросла более чем в 4 раза.

Если в 2018 году на 1 рубль затрат ИДК приносил 50 руб. дохода, то за 2019 год показатель возрос до 216 руб. дохода на 1 рубль затрат, сообщили пресс-службе Витебской таможни.

Досмотровый комплекс позволяет просканировать любое транспортное средство и получить изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также обнаружить товары, сокрытые от таможенного контроля. Благодаря такой технологии досмотра в марте 2019 года была обнаружена крупная партия наркотических средств – 130 кг гашиша и 10 кг экстази в нижней части полуприцепа.

Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также установка ИДК запланирована по завершению реконструкции пункта пропуска «Урбаны».

За 2019 год в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса проведено почти 19 тыс. таможенных осмотров. В 31% случаев в переданных на более тщательный досмотр транспортных средствах выявлены нарушения таможенного законодательства, что на 10% выше, чем показатель 2018 года.