Витебская таможня раскрыла схему незаконного ввоза тягачей в страну

Витебскими таможенниками раскрыта схема незаконного ввоза фирмой-перевозчиком, зарегистрированной в Казахстане, на территорию ЕАЭС 30 транспортных средств.

18 седельных тягачей и 12 полуприцепов в разное время перемещались через автодорожные пункты пропуска «Урбаны», «Григоровщина», «Каменный лог» и «Бенякони». При таможенном декларировании в таможни представлялись товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости транспортных средствах – она занижалась практически в два раза, сообщили в Витебской таможне.

Реальная стоимость каждого из них составляет от 3,5 до 37 тыс. евро, что подтвердили результаты проверок. Заявленная же на тягачи и полуприцепы стоимость составляла от 1,8 до 17 тыс. евро.

Перевозчик занижал стоимость транспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме. Как результат, экономический ущерб от действий перевозчика составил более 274 тыс. белорусских рублей.

Таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предметов административных правонарушений.

Также по признакам совершения преступления проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

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