Витебские таможенники изъяли 100 кг маковой соломки

Сотрудники Витебской таможни предотвратили вовлечение в незаконный оборот более 100 кг маковой соломки, сообщили в Витебской таможне.

Около месяца назад витебские таможенники выявили поставки 88 т пищевого мака с примесью соломки. Товар следовал двумя партиями через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина» (22 т) и железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления «Полоцк» (66 т). Отправителем в обоих случаях выступала одна и та же латвийская фирма, а получателями являлись субъекты хозяйствования в Казахстане.