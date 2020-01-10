Витебские таможенники изъяли 100 кг маковой соломки

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Витебская область, Криминал

Сотрудники Витебской таможни предотвратили вовлечение в незаконный оборот более 100 кг маковой соломки, сообщили в Витебской таможне.

Около месяца назад витебские таможенники выявили поставки 88 т пищевого мака с примесью соломки. Товар следовал двумя партиями через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина» (22 т) и железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления «Полоцк» (66 т). Отправителем в обоих случаях выступала одна и та же латвийская фирма, а получателями являлись субъекты хозяйствования в Казахстане.

«Согласно заключению Управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области в результате просева в 88 т мака было выявлено содержание более 100 кг маковой соломки. На территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей», — подчеркнули в ведомстве.



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