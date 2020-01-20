Витебская таможня пресекла контрабанду из России. Вес продукции превысил 100 тонн (видео)

Более 100 тонн продукции ввозились из России в Беларусь без документов, подтверждающих их безопасность для потребления. Белорусские таможенники вернут данные товары на сопредельную сторону.

При проведении специальных мероприятий белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз из России в Беларусь более 100 тонн продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждающие их безопасность для потребления, сообщили в Государственном таможенном комитете.



Так, вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники приостановили движение транспортных средств RENAULT и VOLVO, в которых находилось две тысячи коробок с эквадорскими бананами. Согласно сведениям, указанным в документах, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя.

В этот же день сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще шесть фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства.