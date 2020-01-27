Почти 400 млн рублей потеряла белорусская таможня из-за российского налогового маневра

За 2019 год в госбюджет Белорусская таможня принесла более 9 миллиардов рублей, сообщил на встрече с Президентом Александром Лукашенко председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

По сравнению с предыдущим годом, бюджет недополучил почти 400 млн рублей. Главной причиной называется российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, от чего снизились вывозные таможенные пошлины за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

При этом, запланированные показатели Белорусская таможня все-таки выполнила.

«По таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5%», — передает слова Сенько Белта.

За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 миллионов тонн товаров, что на 3,2 миллиона тонн меньше, чем в 2018 году. Основной причиной называется снижение транзита угля из России по железной дороге.

Однако общий транзитный поток на ввоз товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% — до 17,5 миллиона тонн, из них 11,4 миллиона тонн — в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% — до 2,3 миллиона единиц, сообщил председатель ГТК.

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