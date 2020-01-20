Пункт пропуска «Видзы» станет международным

В соглашение между правительствами Республики Беларусь и Литовской Республики о пунктах пропуска через Государственную границу внесены изменения. Упрощенный пункт пропуска «Видзы» («Твярячюс») станет международным, сообщает Государственный таможенный комитет.
Фото: ГТК Беларуси
Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года подписали недавно первый заместитель председателя ГТК Беларуси Владимир Орловский и директор Дирекции пограничных пунктов пропуска при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Миндаугас Зобиела.
В документе закреплены договоренности сторон об изменении статуса пункта упрощенного пропуска «Видзы» на международный и упразднении пунктов упрощенного пропуска «Клевица» и «Кемелишки».
К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших международных пунктов пропуска — «Каменного Лога».