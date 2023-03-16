В Витебске налоговики выявили схему ухода от налогов в общепите. Назначен крупный штраф

Налоговая уличила витебскую организацию общепита в сокрытии выручки.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на протяжении нескольких лет работники общепита в Витебске при реализации шаурмы и иных продуктов не отражали денежные операции по кассовому оборудованию. Таким образом им удалось сокрыть от налогообложения 300 тыс. рублей.

По установленным правонарушениям в отношении организации составлен административный протокол. Все причитающиеся к уплате в бюджет суммы будут уплачены в полном объеме.

Напомним, что в последнее время налоговики Витебска взялись за заведения общепита. Эта сфера бизнеса, которая с трудом пережила период пандемии, сейчас находится в тяжелом системном кризисе.