В Витебске налоговики выявили схему ухода от налогов в общепите. Назначен крупный штраф

Витебск
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Налоговая уличила витебскую организацию общепита в сокрытии выручки.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на протяжении нескольких лет работники общепита в Витебске при реализации шаурмы и иных продуктов не отражали денежные операции по кассовому оборудованию. Таким образом им удалось сокрыть от налогообложения 300 тыс. рублей.

По установленным правонарушениям в отношении организации составлен административный протокол. Все причитающиеся к уплате в бюджет суммы будут уплачены в полном объеме.

Напомним, что в последнее время налоговики Витебска взялись за заведения общепита. Эта сфера бизнеса, которая с трудом пережила период пандемии, сейчас находится в тяжелом системном кризисе.

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