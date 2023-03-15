Налоговики оштрафовали организаторов музыкальных вечеров в Витебске

Налоговики пришли к организаторам музыкальных вечеров в баре в Витебске. Сотрудниками оперативного подразделения инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области при оштрафовали общество с ограниченной ответственностью, которое в 2022 году занималось “организацией концертов в одном из баров Витебска”. Об этом сообщает пресс-центр областной инспекции МНС.

В инспекции заявили, что существенным условием осуществления такой деятельностью является необходимость включения в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, однако руководители общества не обращались с соответствующим заявлением в уполномоченные органы.

«Экономическим судом Витебской области нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин (одна базовая величина в настоящее время составляет 37 бел руб. — Прим. ред.) с конфискацией 20% полученного дохода, заместителю директора общества, непосредственно занимавшемуся организацией концертов, вынесено предупреждение», — говорится в сообщении.

За культурно-развлекательную деятельность — вплоть до полной конфискации

В налоговой инспекции заявили, что в соответствии с частью 3 статьи 13.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за подобные нарушения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации, а на юридическое лицо — до 500 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации.